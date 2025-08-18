Россиян предупредили о штрафах за цветы на балконе

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Горшки с цветами запрещено размещать на фасаде дома

Разведение цветов на балконе в России может привести к штрафу, рассказал изданию «Абзац» эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Дмитрий Бондарь.

Вопросы размещения цветов регулируются региональными и муниципальными правилами, напомнил эксперт. Наружная сторона балконных перил и фасад здания считаются общим имуществом дома, поэтому крепить там ящики без согласия собственников и управляющей компании (УК) запрещено. В ряде городов установка ящиков с внешней стороны разрешена только по согласованию с администрацией, нарушение влечет административную ответственность.

В Москве штрафы за правонарушение составляют от трех до пяти тысяч рублей, в Подмосковье — от одной до пяти тысяч. Кроме того, если горшок упадет и повредит людей или имущество, владелец обязан возместить ущерб, а при серьезных последствиях возможно уголовное дело.

Таким образом, безопаснее держать растения внутри балкона или на подоконниках, не вынося их за пределы ограждения, заключил Бондарь.

