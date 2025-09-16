Россия
14:35, 16 сентября 2025Россия

Россиянин бросил чужого девятимесячного ребенка в гостинице и сбежал

Житель Нефтеюганска бросил чужого ребенка в коляске в гостинице и сбежал
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Житель Нефтеюганска бросил чужого девятимесячного ребенка в коляске в холле гостиницы и сбежал. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Югре.

В ведомстве пояснили, что мужчина согласился присмотреть за мальчиком 33-летней знакомой. Женщина ненадолго ночью отлучилась в магазин.

Дожидаться ее возвращения гражданин не стал — он взял ребенка и пошел в гостиницу. Там он бросил младенца.

Найденного ребенка отвезли в Нефтеюганскую окружную больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении его матери был составлен административный протокол, ее поставили на профилактический учет.

До этого стало известно, что жительница Санкт-Петербурга бросила четверых детей и ушла в ночной клуб. Прибывшие оперативники нашли детей на лестничной клетке.

В отношении матери готовились возбудить уголовное дело.

