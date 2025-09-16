Россия
Россиянин получил ожоги во время одной процедуры в СПА

В Череповце мужчина получил ожоги во время массажа камнями в СПА-салоне
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

В Череповце мужчина получил ожоги во время одной процедуры в СПА-салоне. 35-летний россиянин хотел расслабиться и заказал массаж камнями. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным издания, мужчина отправился в больницу с ожогами второй степени из-за неосторожных действий сотрудницы салона.

Житель Московской области потратил на лечение месяц. Он подал иск в суд на владельцев СПА в Череповце.

С заведения взыскали компенсацию морального вреда в размере 130 тысяч рублей, расходы на лекарства и судебные издержки. Кроме того, салон получил штраф по закону «О защите прав потребителей».

До этого сообщалось, что пять женщин оказались в инфекционной больнице после проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения в одной из московских клиник. У всех пострадавших проявились одинаковые симптомы: лихорадка и сепсис.

