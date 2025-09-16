Россиянин получил ожоги во время одной процедуры в СПА

В Череповце мужчина получил ожоги во время массажа камнями в СПА-салоне

В Череповце мужчина получил ожоги во время одной процедуры в СПА-салоне. 35-летний россиянин хотел расслабиться и заказал массаж камнями. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным издания, мужчина отправился в больницу с ожогами второй степени из-за неосторожных действий сотрудницы салона.

Житель Московской области потратил на лечение месяц. Он подал иск в суд на владельцев СПА в Череповце.

С заведения взыскали компенсацию морального вреда в размере 130 тысяч рублей, расходы на лекарства и судебные издержки. Кроме того, салон получил штраф по закону «О защите прав потребителей».

