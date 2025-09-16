Силовые структуры
15:10, 16 сентября 2025

Россиянин решил необычным способом отменить развод с женой

В Петербурге задержали мужчину за поджог автомобиля супруги
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали мужчину за поджог автомобиля супруги. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

По данным канала, 15 сентября, в день, когда супруги должны были подать заявление на развод, мужчина пытался связаться со своим психиатром, но он был недоступен. Тогда мужчина напился и в этом состоянии приехал к зданию суда, после чего стал нападать на жену, забрал ключи и уехал.

Ночью один из свидетелей заметил возле дома дымящийся автомобиль и предположил, что мужчине, находившемуся рядом, требуется помощь, но получил отказ. После этого он вызвал сотрудников ДПС, поджигателя задержали.

Ранее муж пострадавшей уже вел себя подобным образом, у них постоянно случались конфликты. В приступах ярости он ее избивал и угрожал ножом. Мужчина уже был судим за грабеж в Крыму.

Ранее сообщалось, что криминальный авторитет получил срок за стрельбу у кальянной.

