Российская авиакомпания открыла распродажу с 70-процентными скидками

Авиакомпания Red Wings запустила распродажу билетов с 70-процентными скидками

Авиакомпания Red Wings открыла трехдневную распродажу билетов с 70-процентными скидками. Об этом пресс-служба авиаперевозчика сообщила «Ленте.ру».

Компания запустила акцию с 16 по 18 сентября 2025 года. В эти сроки можно приобрести рейсы в Тель-Авив (Израиль), Стамбул (Турция), Тбилиси (Грузия), Екатеринбург, Новокузнецк и другие города со стоимостью менее 10 тысяч рублей.

Red Wings предлагает специальные цены на рейсы, отправление которых состоится с 23 сентября этого года по 28 марта 2026 года. Скидки распространяются на все внутренние и международные перелеты в экономклассе по тарифам «Лайт» и «Стандарт».

Ранее азербайджанская авиакомпания AZAL предложила россиянам скидки на международные перелеты. С 1 по 31 октября авиаперевозчик предоставляет 35-процентную выгоду на все рейсы в Баку и 25-процентную на отправления в другие страны.