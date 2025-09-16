Серия взрывов прогремела во Владивостоке рядом с административными зданиями. Над городом заметили военный вертолет

Во Владивостоке прогремела серия взрывов, над городом заметили военный вертолет

Утром во Владивостоке у административных зданий с парковками рядом с поселком Щитовая прогремели взрывы. При въезде было замечено скопление спецслужб и карет скорой помощи.

Как пишет между тем Amur Mash, после серии взрывов над Владивостоком кружил военный вертолет. Кроме того, военные и полиция проверяли машины перед бухтой. По словам водителей, на посту в районе Щитовой останавливали почти всех.

Причиной взволновавших горожан громких звуков позднее назвали инцидент в районе административных сооружений с автопарковками, где «произошла серия хлопков, связанных с использованием газового оборудования». В результате происшествия пострадавших нет, незначительные повреждения получили транспортные средства. Угрозы безопасности населению нет, заверили власти.

Похожий случай произошел в мае

Жители Владивостока заявили о двух мощных взрывах в ночь на 30 мая. В районе бухты Десантная прогремели два взрыва. Тогда также было частично перекрыто движение транспорта между бухтой Шамора и поселком Щитовая. В сети впоследствии распространили видео с места чрезвычайного происшествия. На кадрах была видна автомобильная дорога, на обочине которой стояли грузовик и сотрудники экстренных служб. К месту происшествия вылетел вертолет.

Власти тогда рассказали, что громкие звуки в бухте Владивостока прозвучали из-за взрывов баллонов. Пострадала только машина, в которой находился баллон, но представители профильных ведомств больше трех часов устраняли последствия инцидента.

Mash уточнял, что силовики перекрыли дорогу, на место приехали не только полицейские, но и военные, пожарные и медики. После, как сообщал канал, по трассе вывезли две машины под брезентом в сопровождении УФСБ.