В российском регионе произошли взрывы газового оборудования

В Приморье у административных зданий произошли взрывы газового оборудования

В населенном пункте Щитовая произошли взрывы, предположительного, газового оборудования, расположенного возле административных зданий. Об этом сообщила антитеррористическая комиссия Приморского края в своем Telegram-канале.

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что произошла серия хлопков, предположительно газового оборудования. Район инцидента был оцеплен, движение транспорта частично перекрыто», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет. Несколько расположенных рядом транспортных средств получили незначительные повреждения.

Ранее взрыв произошел в жилом многоквартирном доме в Ангарске. Жителей эвакуировали и разместили в пункте временного размещения на базе школы. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.