Россия
13:43, 16 сентября 2025Россия

Россиян предупредили об уголовной ответственности за секс в машине

Автоюрист Славнов: За секс в машине может грозить уголовная ответственность
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: YanLev Alexey Sizov / Shutterstock / Fotodom

Россиянам может грозить уголовное наказание за секс в припаркованном в общественном месте автомобиле. О возможном наказании жителей страны предупредил автоюрист Дмитрий Славнов, его слова приводит портал «Абзац».

Как заявил Славнов, такие действия могут относиться либо к категории мелкого хулиганства, либо квалифицироваться как более серьезное преступление — совершение развратных действий. В качестве мелкого хулиганства секс в машине будет рассматриваться в том случае, если свидетелями совокупления стали взрослые, а уголовная ответственность наступит, если секс увидели дети.

Кроме того, по словам юриста, наказание за секс в машине может последовать даже в случае, если его никто не видел, достаточно будет жалобы на нарушение режима тишины, и владельца авто оштрафуют на две тысячи рублей.

Ранее юрист Яна Бондаренко напомнила россиянам о наказании за поцелуи.

