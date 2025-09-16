Россиян предупредили об уголовной ответственности за секс в машине

Автоюрист Славнов: За секс в машине может грозить уголовная ответственность

Россиянам может грозить уголовное наказание за секс в припаркованном в общественном месте автомобиле. О возможном наказании жителей страны предупредил автоюрист Дмитрий Славнов, его слова приводит портал «Абзац».

Как заявил Славнов, такие действия могут относиться либо к категории мелкого хулиганства, либо квалифицироваться как более серьезное преступление — совершение развратных действий. В качестве мелкого хулиганства секс в машине будет рассматриваться в том случае, если свидетелями совокупления стали взрослые, а уголовная ответственность наступит, если секс увидели дети.

Кроме того, по словам юриста, наказание за секс в машине может последовать даже в случае, если его никто не видел, достаточно будет жалобы на нарушение режима тишины, и владельца авто оштрафуют на две тысячи рублей.

