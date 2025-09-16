Раскрыты райдер и гонорар Петросяна

Продюсер Дворцов: Юморист Петросян получает за корпоратив 7-8 миллионов рублей

Известный юморист Евгений Петросян получает за корпоратив несколько миллионов рублей. Об этом сообщил в беседе с изданием «Абзац» продюсер Сергей Дворцов, который, помимо гонорара, также раскрыл райдер артиста.

«Думаю, он (Петросян — прим. «Ленты.ру») до сих пор готов брать корпоративы. Это может стоить 7-8 миллионов рублей», — заявил продюсер.

По его словам, в райдер артиста входят черный чай, вода без газа и фрукты. При этом в гримерке не должно быть винограда. Водитель, который везет юмориста на мероприятие, должен молчать на протяжении поездки. До и после концерта Петросян не готов давать интервью, добавил Дворцов.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Петросяна с юбилеем. 16 сентября артисту исполнилось 80 лет. Российский лидер пожелал ему здоровья, вдохновения и творческого долголетия.