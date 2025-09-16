Наука и техника
12:56, 16 сентября 2025Наука и техника

Специалисты назвали неожиданный фактор защиты от рака

JCSM: Быструю ходьбу связали со сниженным риском развития рака
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Ученые из Университета Гонконга выяснили, что скорость ходьбы может быть связана с риском развития рака. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, люди, которые ходят быстрее, реже сталкиваются с онкологией, особенно с раком легких.

Работа основана на данных более чем 430 тысяч участников британского биобанка и дополнительной выборки в Гонконге. Анализ показал: у тех, кто поддерживал быстрый темп, общий риск онкологии был ниже на 13–45 процентов, а вероятность рака легких снижалась почти наполовину.

Ученые объясняют этот эффект тем, что быстрая ходьба связана с лучшей работой мышц, снижением воспалительных процессов и более здоровым обменом веществ. Авторы подчеркивают: важна не только продолжительность прогулок, но и их интенсивность — скорость может служить простым индикатором состояния здоровья и риска рака.

Ранее ученые раскрыли основные причины развития рака печени — среди них вирусные гепатиты B и C, злоупотребление алкоголем и ожирение печени, связанное с метаболическими нарушениями.

