Министр энергетики США Райт: США приближается к отказу от российского урана

США решили сократить зависимость от российского ядерного топлива. Об этом сообщает Bloomberg.

Планы по отказу от российского урана раскрыл министр энергетики США Крис Райт. В ходе ежегодной генеральной конференции МАГАТЭ он заявил, что сейчас полностью отказаться от него невозможно, но США «приближаются к этому моменту».

«Мы надеемся на быстрый рост потребления урана в США как в крупных, так и в малых модульных реакторах. Со временем размер этого резерва будет увеличиваться. Нам нужно много собственного урана и мощностей по его обогащению», — пояснил министр.

Россия поставляет около четверти обогащенного урана, необходимого для работы 94 американских ядерных реакторов, которые вырабатывают примерно пятую часть электроэнергии в США. Прекращение поставок при отсутствии запасов или альтернативных каналов поставки может поставить под угрозу выработку электроэнергии. Поэтому администрация президента США Дональда Трампа делает ставку на развитие внутренних мощностей по производству и обогащению урана с привлечением частного капитала и работает над перестройкой цепочек поставок ядерного топлива.

На текущий момент запасов урана у американских компаний хватит на 14 месяцев. Для сравнения, у европейских стран запасено достаточно топлива для работы существующих реакторов в течение двух с половиной лет, а в Китае — 12 лет при текущей генерации.

Импорт российского ядерного топлива в Европейский союз (ЕС) может полностью прекратиться к 2030 году. Чтобы реализовать задуманное, властям ЕС придется инвестировать в реорганизацию цепочек поставок для АЭС больше 240 миллиардов евро. Сейчас уран членам ЕС поставляют Казахстан, Канада и Нигер. Однако импорт из последнего государства становится все менее выгодным из-за политической нестабильности этой африканской страны.