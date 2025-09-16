Стало известно о расследуемом в России деле «ведьмы» Алены Полынь

Дело обвиняемой в экстремизме ведьмы Алены Полынь направили в суд Подмосковья

Дело 45-летней главы оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Алены Полынь (наст. имя — Елена Суликова) направили в Ивантеевский городской суд Подмосковья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

Женщине вменяют статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

По версии следствия, с января 2020-го по декабрь 2023 года Суликова написала книгу «Мое имя Полынь», в которой унижалось достоинство священников традиционных религий, а также были угрозы и призывы применять насилие в их отношении. Книга вышла тиражом около 200 экземпляров и продавалась на маркетплейсе.

Вину Суликова не признала.

О ее задержании стало известно 4 июня 2024 года. Через два дня женщину взяли под стражу.

Суликова называет себя потомственной ведьмой. В 2015 году она создала организацию «Империя сильнейших ведьм», где на курсах учила желающих магии. Также у нее есть магазин магических товаров в подмосковной Ивантеевке.