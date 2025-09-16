Супруги забыли про лотерейный билет и чуть не лишились миллиарда рублей

В Австралии пожилые супруги выиграли в лотерею крупную сумму, но чуть не лишились выигрыша из-за забывчивости. Об этом пишет People.

Как рассказали победители, они часто участвовали в лотереях, хотя не рассчитывали на большой выигрыш. В последний раз они выбрали лотерейный билет совершенно случайно, положили его на холодильник и забыли о нем из-за большого количества дел.

Тем временем организаторы розыгрыша узнали, что кому-то удалось выиграть 20 миллионов австралийских долларов (около миллиарда рублей), однако эти счастливчики не выходили на связь. Организаторы уже стали беспокоиться о судьбе выигрыша, когда к ним наконец обратилась пожилая пара. Оказалось, что они не обращались за деньгам, потому что не могли найти время, чтобы проверить билет.

«Это безумие! Я в шоке!» — призналась победительница. Она рассказала, что они с мужем всю жизнь слишком много работали. «Черт возьми! Я не знаю, стоит ли мне продолжать работать или уйти на пенсию», — призналась она.

Пара планирует отдать часть выигрыша детям и внукам, а остаток потратить на покупку маленького дома.

Ранее сообщалось, что в штате Нью-Джерси, США, пара нашла забытый лотерейный билет и разбогатела. Билет из ящика с хламом принес им миллион долларов.

