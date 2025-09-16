Военный эксперт раскрыл подробности о способных зависать на сутки БПЛА

Военный эксперт Леонков: Разведывательные БПЛА могут зависать в воздухе на сутки

Особенность нового беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Зефир-М» зависать в воздухе на сутки не исключительная, указал военный эксперт Алексей Леонков. О том, какие еще дроны обладают такими характеристиками, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее движение «Народный фронт» сообщило о том, что россияне при поддержке «Кулибин-клуба» создали беспилотник «Зефир-М», способный зависать в воздухе до 24 часов.

Многие БПЛА могут долго находиться в воздухе, отметил эксперт. В основном, этим качеством обладают дроны, которые занимаются разведкой и целеуказанием, уточнил Леонков. По его словам, эти беспилотники могут находиться в воздухе 24 часа или 36 часов. Они занимаются мониторингом линии боевого соприкосновения и ее окрестностей, выдают целеуказания для различных огневых комплексов либо являются источниками информации для применения барражирующих боеприпасов, перечислил функции собеседник «Ленты.ру». Также эти БПЛА отслеживают перемещения войск, техники противника, выявляют пункты временной дислокации противника, блиндажи, опорные пункты, обозначил эксперт.

«Вся эта информация — разведывательная, и она нужна в режиме 24 на 7, то есть круглосуточно. Зачастую такого рода беспилотники оснащаются специальными камерами, в том числе которые работают в инфракрасном диапазоне, и для них эта характеристика — долгое нахождение в воздухе — является одним из главных факторов, который отличает их, например, от беспилотников разведывательно-ударных, которые вылетают на выполнение конкретных задач, или от барражирующих боеприпасов», — поделился спикер.

До этого «Народный фронт» сообщил, что первые 500 детекторов дронов «Горн», которые могут обнаруживать атакующие беспилотники, поставили в зону специальной военной операции (СВО).

