В зону СВО поставили обнаруживающие дроны «Горны»

Народный фронт: В зону СВО поставили 500 детекторов дронов «Горн»

Первые 500 детекторов дронов «Горн», которые могут обнаруживать атакующие беспилотники, поставили в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Народном фронте, передает ТАСС.

Генеральный директор ассоциации FPV Денис Мерзликин рассказал, что устройство за полторы секунды обнаруживает дрон, определяет его тип, мощность и частоту используемого сигнала. Изделие, которое определяет тип дрона в радиусе двух километров, весит 250 граммов.

«В первую очередь "Горн" дает оперативную возможность узнать, что угроза близко, а зафиксированная частота позволяет точечно включить подавители», — отметил Мерзликин.

Он также добавил, что «Горн» прошел апробацию в Минобороны России, где получил высокую оценку. Сейчас специалисты работают над третьей версией устройства с увеличенным количеством частот.

В апреле гендиректор компании «Элтех-Юг» Александр Камин сообщил, что в зону СВО поставили около десяти тысяч детекторов дронов ПТ-01 «Птицелов». Изделие выявляет беспилотники в диапазоне 150-6200 мегагерц.