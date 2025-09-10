Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:53, 10 сентября 2025Наука и техника

В зону СВО поставили обнаруживающие дроны «Горны»

Народный фронт: В зону СВО поставили 500 детекторов дронов «Горн»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Народный фронт /  ТАСС

Первые 500 детекторов дронов «Горн», которые могут обнаруживать атакующие беспилотники, поставили в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Народном фронте, передает ТАСС.

Генеральный директор ассоциации FPV Денис Мерзликин рассказал, что устройство за полторы секунды обнаруживает дрон, определяет его тип, мощность и частоту используемого сигнала. Изделие, которое определяет тип дрона в радиусе двух километров, весит 250 граммов.

«В первую очередь "Горн" дает оперативную возможность узнать, что угроза близко, а зафиксированная частота позволяет точечно включить подавители», — отметил Мерзликин.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Он также добавил, что «Горн» прошел апробацию в Минобороны России, где получил высокую оценку. Сейчас специалисты работают над третьей версией устройства с увеличенным количеством частот.

В апреле гендиректор компании «Элтех-Юг» Александр Камин сообщил, что в зону СВО поставили около десяти тысяч детекторов дронов ПТ-01 «Птицелов». Изделие выявляет беспилотники в диапазоне 150-6200 мегагерц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Родина меня предала». Пугачева впервые за много лет дала большое интервью. Что она сказала о России, эмиграции и личной жизни?

    Путин освободил от должностей глав МВД двух российских регионов

    Жена пропавшего во время заплыва в Босфоре россиянина нашла виновных

    Пугачева объяснила желание выйти на сцену полуголой

    Илон Маск утратил статус богатейшего человека мира

    Женщина приняла змеиные яйца за грибы и поплатилась за невнимательность

    «Калашников» поставил заказчику защищающие от высокоточного оружия АОБы

    Голод и тяжелый стресс вызвали рак у пережившей оккупацию Суджи беженки

    Пилотов самолета попытались ослепить лазером при посадке в российском аэропорту

    Украина осудила Израиль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости