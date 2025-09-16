Россия
08:59, 16 сентября 2025

Участника СВО вместе с женой выгнали из ресторана в российском городе

В крымской Керчи участника СВО в форме вместе с женой выгнали из ресторана
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В крымском городе Керчь участника специальной военной операции (СВО) вместе с женой выгнали из ресторана. Мужчина зашел в заведение в форме. Об этом стало известно Telegram-каналу «Аргументы недели».

По сведениям издания, россиянин с супругой планировал отметить День города в ресторане на улице Театральной. Однако администрация заведения отказалась обслуживать военного и его спутницу.

Впоследствии их и вовсе попросили покинуть ресторан. Поводом для этого послужило то, что гость был в военной форме. При этом, как утверждают «Аргументы недели», боец был трезвым и вел себя спокойно.

После неудавшегося отдыха в заведении мужчина обратился в полицию. Выяснилось, что администрация Керчи распорядилась не пускать военнослужащих в развлекательные заведения из-за формы. Под запрет попала даже одежда, которая имеет небольшие элементы, связанные с боевыми событиями.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет решил разобраться в ситуации. Он счел все произошедшее с бойцом спецоперации вопиющим случаем.

Ранее сообщалось, что участник СВО Павел Федосеев заявил о жизнях бойцов как цене радости посетителей кафе.

    Все новости