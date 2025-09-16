Мир
Гутерриш усомнился в быстром завершении украинского конфликта

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Украинский конфликт вряд ли закончится быстро, усомнился генсек ООН Антониу Гутерриш, его пресс-конференция выложена на официальном сайте международной организации.

Как отметил Генеральный секретарь, позиции сторон несовместимы во многих вопросах. «Я не оптимистичен в краткосрочной перспективе, потому что вижу позиции двух сторон очень разными, очень разными», — подчеркнул он.

Гутерриш уточнил, что ООН продолжает занимать четкую позицию, предусматривающую немедленное прекращение огня, которое приведет к мирному соглашению. «Боюсь, мы можем стать свидетелями того, что... эта война продлится еще некоторое время», — добавил он.

Ранее ООН заявила, что конфликт на Украине грозит эскалацией и разрастанием за пределы региона.

