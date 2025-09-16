Бывший СССР
В Белоруссии россиян допустили до выборов

В Белоруссии ратифицировали договор об участии россиян в выборах местных властей
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Нижняя палата парламента Белоруссии ратифицировала договор с Россией о равных правах граждан, который дает россиянам возможность участвовать в выборах местных властей. Об этом сообщает «БелТА».

Отмечается, что в рамках закона российские граждане, постоянно проживающие на территории Белоруссии, получат право избраться и быть избранными в органы местного самоуправления.

Ранее аналогичные права получили белорусы, проживающие на территории России. Соответствующий закон в июле 2025 года подписал российский президент Владимир Путин.

