В деле называвшего себя специалистом по арбитражу российского блогера поставили точку

В Москве пройдет суд над блогером Сидоропуло

В Москве пройдет суд над блогером Андреем Сидоропуло, который называл себя специалистом по арбитражу трафика. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

Сидоропуло проходит обвиняемым по статьям 159 (Мошенничество) и 174.1 («Легализация денежных средств») УК РФ. Его дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, блогер вместе с подельниками продавал курсы по арбитражу трафика. За сумму от 48,8 до 389,9 тысячи рублей злоумышленники обещали своим клиентам личную поддержку и гарантированный заработок после прохождения обучения, однако в реальности услуги не соответствовали заявленному. Всего от действий Сидоропуло пострадали не менее 40 человек, а общая сумма ущерба составила более 8,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что блогер арестован.

