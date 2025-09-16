Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:04, 16 сентября 2025Россия

В Госдуме предложили освободить от испытаний при приеме на работу одну категорию россиян

Лантратова предложила отменить испытания при приеме на работу бывших призывников
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Elle Aon / Shutterstock / Fotodom

В России призывников, которые проходили военную службу, нужно освободить от испытания при приеме на работу, с таким предложением выступила руководитель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Соответствующую инициативу она направила министру труда Антону Котякову, документ есть в распоряжении РИА Новости.

Освобождать от испытаний парламентарий предложила в течение года после окончания военной службы в случае, если призывник до этого получил образование. Соответствующие поправки предлагается внести в Трудовой кодекс.

По мнению Лантратовой, такая инициатива поможет молодым людям, которые уже отслужили, не оказываться в менее защищенном положении по сравнению с теми, кто службу не проходил. Также это будет способствовать более быстрой адаптации молодых людей к жизни после армии, уверена парламентарий.

Согласно действующим нормам Трудового кодекса, работодатель вправе устанавливать для работника испытательный срок, который может составлять до шести месяцев. От этого освобождаются лица, которые получили среднее и высшее образование и впервые устраиваются на работу по специальности в течение одного года со дня получения образования.

Ранее правительство России предложило дать отсрочку от призыва молодым специалистам, которые занимаются борьбой с киберпреступлениями. Срок проработки соответствующих мер поддержки назначен на третий квартал 2026 года.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США и Европа ошеломлены». В Китае рассказали о щедром подарке от Путина

    Медведь напал на пожилого мужчину посреди улицы

    В России создали совет по защите чести учителей

    Заявление СВР о подготовке европейцами майдана в Сербии прокомментировали

    Российского подростка похитили и пытали в гараже

    Тезка героя фильма «Брат» Данила Багров из Петербурга получил срок

    В Госдуме предложили освободить от испытаний при приеме на работу одну категорию россиян

    У самолета с 75 пассажирами на борту оторвалось колесо сразу после взлета

    Украина отказалась от попытки отправить фигуристок на ОИ из-за низкого уровня спортсменок

    Российский боец заявил об обреченности наемников на службе ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости