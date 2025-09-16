В Госдуме предложили освободить от испытаний при приеме на работу одну категорию россиян

Лантратова предложила отменить испытания при приеме на работу бывших призывников

В России призывников, которые проходили военную службу, нужно освободить от испытания при приеме на работу, с таким предложением выступила руководитель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Соответствующую инициативу она направила министру труда Антону Котякову, документ есть в распоряжении РИА Новости.

Освобождать от испытаний парламентарий предложила в течение года после окончания военной службы в случае, если призывник до этого получил образование. Соответствующие поправки предлагается внести в Трудовой кодекс.

По мнению Лантратовой, такая инициатива поможет молодым людям, которые уже отслужили, не оказываться в менее защищенном положении по сравнению с теми, кто службу не проходил. Также это будет способствовать более быстрой адаптации молодых людей к жизни после армии, уверена парламентарий.

Согласно действующим нормам Трудового кодекса, работодатель вправе устанавливать для работника испытательный срок, который может составлять до шести месяцев. От этого освобождаются лица, которые получили среднее и высшее образование и впервые устраиваются на работу по специальности в течение одного года со дня получения образования.

Ранее правительство России предложило дать отсрочку от призыва молодым специалистам, которые занимаются борьбой с киберпреступлениями. Срок проработки соответствующих мер поддержки назначен на третий квартал 2026 года.