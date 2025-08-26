Правительство предложило дать отсрочку от призыва еще одной категории россиян

Специалистам по борьбе с киберпреступностью могут дать отсрочку от призыва в РФ

Правительство России поручило проработать меры поддержки молодых специалистов, которые занимаются борьбой с киберпреступлениями — одной из таких мер может стать отсрочка от призыва в армию. Это следует из утвержденного кабмином плана мероприятий, который есть в распоряжении ТАСС.

Согласно плану, специалистов, которые занимаются противодействием IT-преступлениям и проведением судебных экспертиз в сфере IT, власти хотят обеспечить мерами поддержки и профессионального развития. Срок проработки таких мер назначен на третий квартал 2026 года.

Ответственными за исполнение поручения назначены МВД, Минцифры, Минобороны, Минтруд, Росмолодежь, Росфинмониторинг и другие органы власти во взаимодействии со Следственным комитетом. Предполагается, что предлагаемые меры помогут доукомплектовать профильными специалистами госорганы и организации, которые занимаются противодействием IT-преступлениям.

Ранее в Госдуме предложили освободить от призыва в армию отцов детей-инвалидов. По действующим нормам, отцы детей-инвалидов могут оформить отсрочку от армии, если ребенку еще нет трех лет. Таким образом, мужчина может обеспечивать семью, пока его супруга находится в декрете