В Харькове прозвучали взрывы

Мэр Харькова Терехов: Взрывы раздались в городе

Взрывы прозвучали в Харькове на Украине. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«Харьков атакован вражескими БПЛА. Детали выясняем. (...). По предварительной информации, на границе Слободского и Основянского районов. Последствия уточняются», — написал украинский чиновник.

По его словам, над городом все еще находятся боевые дроны.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по позициям украинских войск в пригороде Запорожья.