14:17, 16 сентября 2025

В Испании пригрозили бойкотировать «Евровидение» в случае участия Израиля

Ольга Коровина

Фото: Louiza Vradi / Reuters

Испания планирует бойкотировать международный вокальный конкурс «Евровидение-2026» в случае участия Израиля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз испанской государственной телерадиокомпании RTVE.

«Испания не станет принимать участие в "Евровидении", если Израиль останется в конкурсе на фоне продолжающейся бойни в Газе», — сказано в сообщении Совета директоров RTVE.

Отмечается, что Испания впервые не примет участие в конкурсе, если на предстоящем заседании Генеральной ассамблеи Европейского вещательного союза будет решено оставить Израиль в числе стран-участниц «Евровидения».

Ранее в Нидерландах также заявили, что откажутся от участия в «Евровидении» в случае участия Израиля. Представители голландской телерадиокомпании AVROTROS в своем обращении подчеркнули, что правительство Израиля вмешалось в конкурс в 2025 году, используя его как политический инструмент.

