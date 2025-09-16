Культура
15:18, 16 сентября 2025

В «Ленкоме» оценили идею отправлять ветеранов СВО на работу в театры и музеи

В «Ленкоме» поддержали предложение отправлять ветеранов СВО на работу в театры
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова» оценили слова министра культуры РФ Ольги Любимовой о том, что ведомство прорабатывает возможность предоставления дополнительного образования и трудоустройства участникам специальной военной операции (СВО) в учреждения культуры. Об этом пишет Daily Storm.

Отмечается, что у бойцов будет возможность работать в том числе в реставрационных мастерских. «Давайте дождемся, когда такой закон выйдет. А мы за это время будем думать, как можно помогать нашим героям. На уровне размышления [идея Минкульта] — чудно, замечательно, правильно!» — заявил президент театра Марк Варшавер.

Ранее сообщалось, что певцу Эдуарду Шарлоту, осужденному за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, не разрешили отправиться в зону СВО, чтобы выступить перед военными, из-за дисциплинарных нарушений.

