Экономика
12:31, 16 сентября 2025Экономика

В мире стали пить меньше вина

Winenews: Мировой рынок потребления вина снизился почти на $10 миллиардов
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

К концу 2024 года мировой рынок потребления вина снизился почти на 10 миллиардов долларов. О том, что вина стали пить меньше, со ссылкой на данные Statista сообщает итальянский портал Winenews.

Потребление напитка упало до 332,92 миллиарда долларов. При этом большую часть из этого объема составляет домашнее потребление — сейчас оно занимает порядка 18,43 миллиарда литров (78 процентов рынка). При этом сегмент приносит лишь чуть больше половины (53 процента) выручки — 180,9 миллиарда долларов. В то же время потребление вина в HoReCa (в ресторанах, винных барах, кафе и прочих заведениях) составляет 5,26 миллиарда литров и обеспечивает оборот в 155,7 миллиарда долларов, или 47 процентов мирового потребления вина.

«Каждый литр вина, выпитый дома, приносит винному рынку 9,8 доллара, а каждый литр, выпитый в ресторанах, винных барах и энотеках, приносит 29 долларов — в три раза больше», — поясняют авторы исследования.

Несмотря на незначительное падение, потребление вина в скором будущем снова вернется к росту. К 2030 году оборот напитка должен увеличиться на 33,9 миллиарда долларов, и этот процесс начнется уже в текущем году. По данным Statista, по итогам 2025-го оборот должен достичь 336,63 миллиарда долларов при общем физическом объеме в 23,69 миллиона литров.

В Роскачестве ранее спрогнозировали, что рост производства вина в России по итогам 2025 года составит не менее 10 процентов к уровням 2024-го. Такая динамика связана в том числе с отсутствием в текущем году значительных возвратных заморозков в России. Последнее время в стране регулярно увеличивается площадь виноградников, и в этом году первые урожаи будут получать с лозы, посаженной четыре года назад.

