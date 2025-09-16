В Москве задержали жестоко пытавшего инвалида утюгом и ножом россиянина

В Москве инвалид скончался от 170 ударов топором, ножом и утюгом

В Москве возбуждено уголовное дело о жестокой расправе над находящимся в беспомощном состоянии инвалидом. Об этом в своем Telegrаm-канале сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 11 сентября пьяный россиянин в квартире дома на улице Малой Черкизовской напал на инвалида и подверг его жестоким истязаниям. В ходе пыток он нанес потерпевшему не менее 170 ударов топором, ножом и другими предметами, среди которых был утюг. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью. Как рассказали Ленте.ру в МВД, у потерпевшего были выявлены множественные ножевые ранения, а также термические ожоги в области груди.

Следователями и криминалистами столичного СК осмотрено место происшествия, допрошен ряд свидетелей, а также назначены необходимые судебные экспертизы.



