Российского подростка похитили и пытали в гараже

В Челябинске группа мужчин похитила и пытала подростка в гараже ради выкупа

В Челябинске возбудили уголовное дело по факту нападения группы мужчин на подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело расследуется по пунктам «а», «в» части 2 статьи 163 УК РФ («Вымогательство группой лиц с применением насилия»). О ходе расследования будет доложено главе ведомства Александру Бастрыкину.

В ведомстве рассказали, что о произошедшем стало известно из соцсетей. Сообщалось, что мужчины похитили и увезли несовершеннолетнего в гараж, где несколько часов избивали, стреляли в него из пневматического пистолета и требовали передать крупную сумму денег.

