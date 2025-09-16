Жестокую уличную расправу раскрыли спустя 12 лет в российском регионе

В Екатеринбурге задержали мужчину за уличное убийство 12-летней давности

В Екатеринбурге 35-летнего жителя обвинили в расправе над мужчиной 12-летней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Фигуранту вменяют пункт «ж», «и» части 2 статьи 105 («Убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц») УК РФ. По версии следствия, ночью 25 мая 2013 двое мужчин избили потерпевшего по незначительному поводу и скрылись с места. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Тогда найти напавших не удалось.

Причастный был установлен спустя 12 лет во время дополнительных следственных мероприятий. Известно, что на момент совершения преступления задержанному было 23 года. Он заключен под стражу. Ему грозит вплоть до пожизненного.

Ранее сообщалось, что в Уфе двое подростков предстанут перед судом за воровство и нападение с ножом.