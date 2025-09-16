В Раде заявили о дефиците горючего у ВСУ после российских атак по НПЗ

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) возник дефицит горючего из-за российских атак по нефте-перерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в видеоролике, отрывок которого приводит украинский Telegram-канал «Всевидящее ОКО».

«Разумеется, у нас в Украине не так много нефте-перерабатывающих заводов, и все они были атакованы российскими ракетами и беспилотниками. Причем атакованы ни раз — а повторно, повторно и повторно», — указал депутат Рады.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удары по российским НПЗ. Он назвал такие меры наиболее эффективными санкциями против РФ.