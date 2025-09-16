Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:54, 16 сентября 2025Бывший СССР

В Раде заявили о дефиците горючего у ВСУ после российских атак по НПЗ

Депутат Рады Нагорняк: У ВСУ возник дефицит горючего из-за атак России по НПЗ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) возник дефицит горючего из-за российских атак по нефте-перерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в видеоролике, отрывок которого приводит украинский Telegram-канал «Всевидящее ОКО».

«Разумеется, у нас в Украине не так много нефте-перерабатывающих заводов, и все они были атакованы российскими ракетами и беспилотниками. Причем атакованы ни раз — а повторно, повторно и повторно», — указал депутат Рады.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удары по российским НПЗ. Он назвал такие меры наиболее эффективными санкциями против РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над российским регионом сбили 24 беспилотника за час

    Дочь Майкла Джексона оголила грудь на публике

    В Раде заявили о дефиците горючего у ВСУ после российских атак по НПЗ

    Трамп сообщил о ликвидации членов наркокартеля из Венесуэлы

    Украинский БПЛА повредил частный дом в российском регионе

    Родившийся без пениса мальчик «отрастил» его во время церковной службы

    Перечислены модификации самого массового танка ВСУ

    Жительница российского города избила мужчину шваброй и ножом из-за комплимента

    Назван способ избавиться от живота за три недели

    В Раде заявили об ответственности Зеленского за убийство Кирка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости