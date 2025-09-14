Зеленский прокомментировал удары по российским НПЗ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) наиболее эффективными санкциями против России. Об этом он заявил во время вечернего обращения, опубликованного в его Telegram-канале.
«Наиболее эффективные санкции – наиболее действующие санкции – это огонь на российских нефтяных заводах, на их терминалах, нефтебазах», — заявил Зеленский.
Ранее в аэропорту Уфы ввели ограничения на фоне удара беспилотника Вооруженных сил Украины по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ). На заводе «Новойл» в Башкирии после атаки беспилотника прогремел взрыв.