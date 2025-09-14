Бывший СССР
Зеленский прокомментировал удары по российским НПЗ

Зеленский назвал удары по НПЗ наиболее эффективными санкциями против России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) наиболее эффективными санкциями против России. Об этом он заявил во время вечернего обращения, опубликованного в его Telegram-канале.

«Наиболее эффективные санкции – наиболее действующие санкции – это огонь на российских нефтяных заводах, на их терминалах, нефтебазах», — заявил Зеленский.

Ранее в аэропорту Уфы ввели ограничения на фоне удара беспилотника Вооруженных сил Украины по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ). На заводе «Новойл» в Башкирии после атаки беспилотника прогремел взрыв.

