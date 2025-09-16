Дмитрук: Зеленский несет ответственность за убийство Кирка

Президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за убийство активиста Чарли Кирка и покушение на американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Зеленский несет прямую ответственность за покушение на Дональда Трампа и за убийство Чарли Кирка. В Киеве эти трагические события встретили с радостью — Зеленский, его окружение и медиаресурсы цинично смеялись, называя Кирка “агентом Кремля” — так же, как и самого Трампа», — написал Дмитрук.

Депутат Рады также назвал Зеленского угрозой не только украинскому народу, но и всему миру.

Покушение на консерватора, генерального директора молодежной организации Turning Point USA Чарли Кирка произошло в среду, 10 сентября. Во время выступления на территории Университета долины Юты в него выстрелил снайпер. Кирка доставили в больницу в критическом состоянии, спасти его не удалось.