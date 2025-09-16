Мир
Великобритания пригрозила применить силу против России из-за дронов

МИД Британии пригрозил применить силу против РФ в случае новых инцидентов с БПЛА
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Великобритания пригрозила применить силу против России в случае возникновения новых инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), которые могут потенциально пересечь воздушное пространство стран НАТО. Об этом заявил представитель МИД страны после вызова российского посла в Лондоне из-за инцидента с дронами в Польше и Румынии, заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Россия должна понять, что продолжающаяся агрессия только укрепляет единство союзников по НАТО и нашу решимость поддерживать Украину, и любые дальнейшие вторжения снова будут встречены силой», — указано в материалах.

