13:38, 16 сентября 2025

Вступивший в ВСУ танцор Львовской оперы погиб в зоне СВО

Вступивший в ВСУ артист балета Львовской оперы Пасечник погиб в зоне СВО
Ольга Коровина

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Танцор Дмитрий Пасечник, который вступил в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в июне 2025 года, погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на украинские СМИ и пресс-службу Львовской национальной оперы.

По информации источника, сотрудники Львовской национальной оперы, в которой Пасечник выступал до поступления на военную службу, выразили соболезнования семье и близким артиста.

Пасечник окончил факультет культуры и искусств во Львовском национальном университете в 2022 году. Осенью 2024 года он попал в труппу национального академического театра оперы и балета, где выступал вплоть до призыва.

Ранее стало известно, что украинский актер и телеведущий Максим Нелипа погиб в зоне СВО. Артист, вступивший в ВСУ в 2022 году, умер 12 мая.

