FP: Зеленский и его окружение теряют связь с реальностью

Издание Foreign Policy обвинило президента Украины Владимира Зеленского и его окружение в потере связи с реальностью. Автор статьи указал на логические провалы в последних реформах киевских властей, на которые обращает внимание общество.

В материале приводится мнение исполнительного директора Киевского международного института социологии Антона Грушецкого, который призвал политиков прояснить обществу их усилия и намерения. «А то как минимум часть последних шагов кажется непродуманными и опрометчивыми», — подчеркнул социолог.

Аспирант из Киева и военный аналитик Дмитрий К. заявил, что власти живут в пузыре и не понимаю, чего на самом деле хочет народ. «А то как минимум часть последних шагов кажется непродуманными и опрометчивыми», — добавил собеседник издания.

Автор статьи указал на три инициативы украинских властей, которые вызвали бурную реакцию общества. Первая — это ужесточение наказания для военнослужащих за самовольную отлучку и дезертирство. Мера предусматривала тюремное заключение сроком от пяти до десяти лет за неподчинение, включая переход из одной бригады в другую, что широко распространено в ВСУ, и заключение сроком до 12 лет. Против законопроекта прошли массовые выступления, после чего Минобороны Украины выступило за то, чтобы военнослужащие могли отстаивать свои права и добиваться справедливости.

Второе решение, которое вызвало спорную реакцию среди украинцев — это разрешение на выезд за рубеж молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет. С одной стороны, общество признает право на свободу перемещения, с другой — тревожится о том, что молодежь начнет массово покидать страну, и к 2027 году у Украины не останется мобилизационного ресурса.

Третье, о чем пишет издание — это ограничение Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). После народных выступлений законопроект был пересмотрен.

«Этот перечень оплошностей весьма нелестен для окружения Зеленского и его политической партии. Напрашивается очевидный вывод: Зеленскому нужны новые советники», — резюмировал автор материала.

Ранее нардеп Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что в политических кругах Европейского союза (ЕС) и США нарастает усталость от Украины, это является плохой новостью для Киева.