Жена показала на видео преображение своего мужа и удивила зрителей

Пользовательница сети Тала Шатара показала на видео преображение своего мужа и удивила зрителей. Соответствующий пост появился в ее TikTok-аккаунте.

Вначале мужчина предстал на размещенных кадрах, сидя на стуле в красных шортах, черной футболке и очках. При этом было видно его округлый живот. Затем супруга автора ролика запечатлели в тренажерном зале и зоне отдыха. Он позировал в мини-шортах и майке, а также с голым торсом, демонстрируя мускулистое тело после трансформации.

Юзеры высказались об увиденном в комментариях. «У меня челюсть отвисла», «У меня тоже», «Это один и тот же человек?», «Это два разных мужчины, да?», «Лучшее, что я видела», — заявили они.

