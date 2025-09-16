Золота на 100 миллионов рублей намыли нелегалы на российской реке

В Амурской области сотрудники полиции задержали 27 иностранцев на прииске, у которых изъято 17 килограммов нелегально добытого золота стоимостью 100 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.
В ходе рейда «Самородок» на берегу реки Бысса были обнаружены нелегально находящиеся на территории России граждане, которых наняла подрядная организация из Забайкальского края в качестве высококвалифицированных работников для золотодобычи.
Однако у задержанных не было разрешительных документов, а некоторых из них имелись нарушения правил пребывания в России. В отношении иностранцев составлены административные протоколы.
Из страны депортированы 19 нелегалов, семеро ожидают выдворения в Центре временного содержания иностранных граждан, в отношении еще одного возбуждено уголовное дела за незаконного хранения драгметаллов. Он заключен под стражу.
Ранее сообщалось, что в Амурской области предотвратили контрабанду в Китай 34 килограммов золота.