Золота на 100 миллионов рублей намыли нелегалы на российской реке

МВД задержала 27 иностранцев на прииске в Амурской области с 17 кг золота

В Амурской области сотрудники полиции задержали 27 иностранцев на прииске, у которых изъято 17 килограммов нелегально добытого золота стоимостью 100 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

В ходе рейда «Самородок» на берегу реки Бысса были обнаружены нелегально находящиеся на территории России граждане, которых наняла подрядная организация из Забайкальского края в качестве высококвалифицированных работников для золотодобычи.

Однако у задержанных не было разрешительных документов, а некоторых из них имелись нарушения правил пребывания в России. В отношении иностранцев составлены административные протоколы.

Из страны депортированы 19 нелегалов, семеро ожидают выдворения в Центре временного содержания иностранных граждан, в отношении еще одного возбуждено уголовное дела за незаконного хранения драгметаллов. Он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Амурской области предотвратили контрабанду в Китай 34 килограммов золота.