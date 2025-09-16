Силовые структуры
14:43, 16 сентября 2025Силовые структуры

Золота на 100 миллионов рублей намыли нелегалы на российской реке

МВД задержала 27 иностранцев на прииске в Амурской области с 17 кг золота
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Амурской области сотрудники полиции задержали 27 иностранцев на прииске, у которых изъято 17 килограммов нелегально добытого золота стоимостью 100 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

В ходе рейда «Самородок» на берегу реки Бысса были обнаружены нелегально находящиеся на территории России граждане, которых наняла подрядная организация из Забайкальского края в качестве высококвалифицированных работников для золотодобычи.

Однако у задержанных не было разрешительных документов, а некоторых из них имелись нарушения правил пребывания в России. В отношении иностранцев составлены административные протоколы.

Из страны депортированы 19 нелегалов, семеро ожидают выдворения в Центре временного содержания иностранных граждан, в отношении еще одного возбуждено уголовное дела за незаконного хранения драгметаллов. Он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Амурской области предотвратили контрабанду в Китай 34 килограммов золота.

    Все новости