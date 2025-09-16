Интернет и СМИ
20:25, 16 сентября 2025Интернет и СМИ

Звезда «Кривого зеркала» раскрыл прозвище Петросяна в кулуарах

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Александр Морозов

Александр Морозов. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Звезда юмористического проекта «Кривое зеркало» Александр Морозов раскрыл прозвище юмориста Евгения Петросяна, которое используют его коллеги в кулуарах. Его юморист назвал «Газете.Ru».

«Вряд ли бы ему понравилось, если бы я назвал его великим. Но в кулуарах мы его называем маэстро», — заявил Морозов и добавил, что считает Петросяна человеком-эпохой. Он также признался, что не понимает, почему над Петросяном иронизирует молодежь.

Кроме того, Морозов подчеркнул, что артист часто помогал ему, и назвал его своим сценическим отцом. «Я ему всем обязан», — заключил звезда «Кривого зеркала».

Ранее Петросян, которому 16 сентября исполнилось 80 лет, пошутил о своем возрасте. «Говорят, если тебе много стукнуло — отбивайся!» — поиронизировал юморист.

.
