80-летний Петросян пошутил о своем возрасте

Юморист Евгений Петросян назвал 80-й день рождения лучшим и пошутил о возрасте
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @petrosyanevgeny

Известный юморист Евгений Петросян, которому 16 сентября исполнилось 80 лет, назвал этот день рождения лучшим и пошутил о своем возрасте. Пост об этом он опубликовал в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Петросян опубликовал фото и видео, на которых запечатлены моменты из его жизни. В частности, он выложил снимки с рыбалки, фотографии с детьми — Ваганом и Матильдой — и супругой Татьяной Брухуновой.

«Мой лучший день рождения! Говорят, если тебе много "стукнуло" — отбивайся!» — подписал публикацию юморист.

Ранее были раскрыты райдер и гонорар Петросяна. Сообщалось, что за частное выступление артист может зарабатывать семь-восемь миллионов рублей.

До этого стало известно, что Петросяна поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства назвал его замечательным артистом и пожелал юмористу здоровья и вдохновения.

.
