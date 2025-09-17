Путин поручил поднять один тип выплат с 2027 года

Президент Путин поручил поднять компенсации по «земским» программам с 2027 года

С 2027 года единовременная компенсационная выплата по «земским» программам на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей будет повышена до двух миллионов рублей. Об этом говорится в перечне поручений президента России Владимира Путина по итогам совещания с правительством.

