Экономика
19:14, 17 сентября 2025Экономика

Путин поручил поднять один тип выплат с 2027 года

Президент Путин поручил поднять компенсации по «земским» программам с 2027 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

С 2027 года единовременная компенсационная выплата по «земским» программам на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей будет повышена до двух миллионов рублей. Об этом говорится в перечне поручений президента России Владимира Путина по итогам совещания с правительством.

