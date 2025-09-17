Ценности
12:45, 17 сентября 2025

Алеся Кафельникова опубликовала фото в бюстгальтере

Модель Алеся Кафельникова опубликовала фото в бюстгальтере
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал Alesya Kaf

Российская модель Алеся Кафельникова снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-аккаунте.

Дочь бывшей первой ракетки мира теннисиста Евгения Кафельникова предстала на размещенном фото в атласном розовом бюстгальтере. Также она надела корсет со шнуровкой спереди и блестящую мини-юбку с кружевной отделкой.

В то же время манекенщица распустила уложенные легкими волнами волосы, сделала макияж в естественной цветовой гамме и дополнила образ массивным перстнем с красным камнем.

В августе Алеся Кафельникова вышла в свет в оголяющем тело топе со стразами.

