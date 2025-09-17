Блогер Артемий Лебедев счел глупым сравнивать себя с другими людьми

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал самое глупое в жизни поведение. Об этом он порассуждал в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Самое глупое, что можно делать в этой жизни — это сравнивать себя с кем-то, просто потому что мы все индивидуальные», — заявил Лебедев.

Блогер призвал не ориентироваться на успехи других, а стараться расти. По его словам, следует регулярно осваивать новые навыки и получать новые знания. «Вы сегодня вырастете относительно себя, и таким образом начнете ваше развитие, ваш рост», — отметил Лебедев. Он добавил, что человек станет интересен другим, когда совершенствуется.

Ранее дизайнер предложил лечить депрессию копанием картошки. Он заявил, что молодые люди чувствуют себя несчастными, так как они ничего не делают.