Артемий Лебедев предложил лечить депрессию копанием картошки

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев предложил лечить депрессию трудом, в частности, копанием картошки. Об этом он заявил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев, комментируя новость о том, что молодые люди чувствуют себя несчастными, признался, что не жалеет их. По его мнению, молодое поколение постоянно жалуется, ничего не делает и хочет получать деньги, но не работать.

Блогер же считает, что любые страдания можно излечить трудом. «Если пойти перекопать поле картошки, сразу все депрессии как рукой снимет», — констатировал он.

Ранее Лебедев посоветовал трудотерапию россиянам, которые ничего не делают. Кроме того, он порекомендовал молодым людям поступить в Суворовское училище, где из них «повыбивают молодежную дурь».

До этого блогер дал самый простой и полезный совет в жизни. Он призвал россиян никогда не доверять эзотерикам.

