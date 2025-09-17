Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:06, 17 сентября 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев обвинил Пугачеву в лицемерии

Блогер Лебедев заявил, что Пугачеву любила советская и российская власть
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев обвинил певицу Аллу Пугачеву в лицемерии после ее интервью журналистке Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов). В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что Пугачеву всегда любила советская и российская власть.

«Я напомню, что это был самый обласканный властью советской и всеми президентами какие только были, начальниками персонаж в российском медиабизнесе. Поэтому ей на что-то жаловаться — это просто супермегапупер-грех и лицемерие», — заявил Лебедев.

Он также обратил внимание на то, что, пока Пугачева жила в России, она не жаловалась на действующую власть.

Ранее стало известно о сожалениях певицы после интервью Гордеевой. Она призналась, что ее «минутный порыв говорить» пропал.

Интервью с Пугачевой вышло на YouTube-канале Гордеевой 10 сентября и набрало более 18 миллионов просмотров. В беседе российская певица заявила, что уехала из России в 2022 году из-за того, что ее супруга, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) включили в список иностранных агентов. «Я давно сказала, что могу покинуть Родину, которую очень люблю, только в одном случае — если Родина меня предаст. А она меня предала», — заявила артистка. При этом она добавила, что вместе с семьей не была готова к эмиграции.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «ЕС закрыл глаза на страшную катастрофу». Европарламент проголосует за отставку фон дер Ляйен. Уйдет ли она со своего поста?

    Россиянам пообещали заморозки

    В зоне СВО заметили танк с «мангалом судного дня»

    Евросоюз надавит на Китай и Индию в рамках санкций против России

    В российской школе на ученицу обрушился потолок

    В Греции испугались краха туризма после полного запрета на въезд россиян

    Кортеж из полусотни люксовых авто во главе с джипом с инициалами Кадырова сняли на видео

    Новосибирские врачи достали из головы годовалого ребенка восемь личинок

    Артемий Лебедев обвинил Пугачеву в лицемерии

    Военкор рассказал о передаче страной НАТО тяжелой техники «Азову»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости