10:02, 17 сентября 2025

Пугачева пожалела о своей откровенности в большом интервью

После большого интервью Алла Пугачева заявила, что ее порыв говорить пропал
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Алла Пугачева пожалела о своей откровенности в первом за несколько лет большом интервью, которое она дала проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом). Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) артистки.

«Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти улыбаясь», — написала исполнительница. При этом Пугачева опубликовала фотографию, на которой держит в руках мобильных телефон и улыбается.

Ранее продюсер Сергей Дворцов оценил влияние интервью Аллы Пугачевой на карьеру ее дочери Кристины Орбакайте.

