Раскрыты последствия высказываний Пугачевой для карьеры Орбакайте

Продюсер Дворцов предрек Орбакайте забвение после интервью Аллы Пугачевой
Ольга Коровина

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов оценил влияние интервью певицы Аллы Пугачевой проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом) на карьеру ее дочери Кристины Орбакайте. Его цитируют «Страсти».

По словам продюсера, Орбакайте оказалась в непростой ситуации. Певица выступает только «для своих» и не получает крупных гонораров.

«Что будет в будущем? Уйдет в забвение. 100 процентов это случится в ближайший год», — заявил Дворцов.

Он подчеркнул, что высказывания Пугачевой негативно отразились на репутации ее дочери. При этом, по словам собеседника издания, Примадонна получает до 30 миллионов рублей за выступление, а Орбакайте — до восьми миллионов.

Ранее Пугачева прокомментировала запрет на въезд в Латвию Кристине Орбакайте и отмену ее концерта в стране. По мнению исполнительницы, запрет не является юридически верным, а ее дочь просто «попалась под руку». Звезда связала решение властей с тем, что Орбакайте планировала исполнить на концерте песни на русском языке.

