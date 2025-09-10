Культура
16:44, 10 сентября 2025Культура

Пугачева объяснила запрет на въезд в Латвию Орбакайте фразой «попалась под руку»

Алла Пугачева заявила, что не обижена на Латвию за запрет на въезд Орбакайте
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Алла Пугачева прокомментировала запрет на въезд в Латвию Кристине Орбакайте и отмену ее концерта в стране. Об этом артистка рассказала в интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом), запись доступна на YouTube.

По мнению исполнительницы, запрет не является юридически верным. «Кристина попалась под руку. Хотя это юридически неправильно, она же гражданка Евросоюза», — заявила Пугачева.

Артистка связала запрет с тем, что Орбакайте планировала исполнить на концерте в Латвии песни на русском языке. Певица отметила, что ей жаль зрителей, которые не увидят шоу ее дочери, однако она не обижается на власти страны и не считает решение несправедливым. «Еще не хватало обижаться на это», — добавила Пугачева.

В апреле стало известно, что Орбакайте запретили въезд в Латвию в связи с опасениями Службы государственной безопасности страны. Певица заявила, что намерена в суде оспорить решение властей, поскольку запрет нарушает «все международные нормы».

