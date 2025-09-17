Блогер Артемий Лебедев назвал российскую пропаганду прекрасной

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев похвалил российскую пропаганду и назвал ее прекрасной. Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев комментировал новость о том, что США прекращают финансировать международные проекты, которые призваны бороться с «дезинформацией» из России, Китая и Ирана. Блогер назвал эту кампанию контрпропагандой и уточнил, что Соединенные Штаты таким образом пытались навязать миру свою точку зрения, выдавая ее за правду, а новости из перечисленных стран — за фейки.

По мнению дизайнера, подобные проекты никак не повлияли на значимость позиции России в мире, потому что именно Москва транслировала правдивую информацию. «В России и так прекрасная пропаганда, которая хорошо работает. Потому что слово правды, как голубь свободы, само летит по миру и сеет добро и информацию и ему к лапе не надо привязывать долларовую купюру», — заключил Лебедев.

Ранее блогер назвал «позорищем» военный парад в США. Он сравнил шествие американских военных с передвижением заключенных из одного барака в другой.