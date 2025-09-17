Мир
Бывшего президента Бразилии госпитализировали

CNN Brazil: Экс-президента Болсонару госпитализировали с плохим самочувствием
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Adriano Machado / Reuters

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, руководивший страной с 2019 по 2023 год, был госпитализирован в больницу Бразилиа из-за плохого самочувствия. Об этом сообщил телеканал CNN Brazil, ссылаясь на источники.

«Бывший президент Жаир Болсонару был доставлен в больницу Бразилиа во вторник днем ​​в сопровождении сотрудников уголовной полиции», — говорится в публикации.

Отмечается, что у бывшего лидера Бразилии было зафиксировано низкое артериальное давление.

Ранее Федеральный верховный суд Бразилии признал Болсонару виновным в организации заговора против действующего главы государства Лулы да Силвы. Отмечается, что обвинительный приговор поддержала третья из пяти судей Кармен Люсия.

