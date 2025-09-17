Бывшему начальнику пермской колонии смягчили меру пресечения по делу о взятке

В Перми суд смягчил меру пресечения экс-начальнику местной колонии

В Перми суд смягчил меру пресечения экс-начальнику местной колонии. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, в апреле 2023 года бывший начальник исправительной колонии Илья Асламов в Чусовском округе через бизнесмена Олега Попова получил взятку в размере не менее 150 тысяч рублей за помощь одному из осужденных. Они были задержаны весной 2024 года. В этом учреждении отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов.

Суд изменил Асламову меру пресечения на домашний арест сроком на три месяца. Попов также был отпущен под домашний арест.

Ранее сообщалось, что главарь преступной группы вымогал деньги у пилотов российской авиакомпании.