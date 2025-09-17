Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:14, 17 сентября 2025Ценности

Дакота и Эль Фаннинг снялись в микрошортах для журнала

Актрисы Дакота и Эль Фаннинг в микрошортах снялись для журнала Vanity Fair
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Inez and Vinoodh / Vanity Fair

Американские актрисы Дакота и Эль Фаннинг в откровенных образах снялись для журнала Vanity Fair. Соответствующий материал появился на сайте издания.

На одном из кадров сестры предстали в полный рост в облегающих белых футболках с именами друг друга и джинсовых микрошортах с заниженной талией. Также они надели блестящие босоножки на высоких каблуках бренда Manolo Blahnik и уложили волнами волосы.

Кроме того, знаменитостей запечатлели в боди с глубокими декольте и брюках из денима.

Ранее в сентябре появились новые фото американской актрисы, продюсера и бывшей модели Шэрон Стоун для откровенной рекламы бренда Mugler.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израильский министр рассказал о переговорах с США о разделе Газы

    Зеленский сообщил о новых поставках военной помощи США

    Зеленский раскрыл состав пакета военной помощи из США

    Дакота и Эль Фаннинг снялись в микрошортах для журнала

    Евросоюз приостановит финансовую поддержку Израиля

    Генштаб раскрыл ход боевых действий Российской армии в зоне СВО

    Зеленский рассказал о гарантиях безопасности

    Сексолог раскрыл способ укрепить иммунитет с помощью мастурбации

    От нефтяной компании в России потребовали снизить цены на топливо

    Названы способы проверить готовность батарей к отоплению

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости